В подмосковном Одинцово стартовало возведение первого этажа пристройки к Немчиновскому лицею
Фото: [Пресс-служба Министерства строительного комплекса МО]
В Одинцовском городском округе продолжается реконструкция здания «Немчиновского лицея» со строительством пристройки на 950 мест, передает пресс-служба Министерства строительного комплекса Подмосковья.
В настоящий момент на строительной площадке в поселке Новоивановское задействовано сорок рабочих, а также пять единиц техники. Согласно проекту, здание общей площадью более двадцати с половиной тысяч квадратных метров будет состоять из четырех надземных этажей. Отмечается, что завершить строительство данного объекта планируется в 2025 году.
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