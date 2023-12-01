В подмосковном Одинцово стартовало возведение первого этажа пристройки к Немчиновскому лицею

В настоящий момент на строительной площадке в поселке Новоивановское задействовано сорок рабочих, а также пять единиц техники. Согласно проекту, здание общей площадью более двадцати с половиной тысяч квадратных метров будет состоять из четырех надземных этажей. Отмечается, что завершить строительство данного объекта планируется в 2025 году.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что тема кадров в школах Подмосковья требует особого внимания.