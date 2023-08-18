В подмосковном Одинцово завершают строительство нового детского сада

Инспекторы Главгосстройнадзора проводят итоговую проверку завершения строительства дошкольного образовательного учреждения, рассчитанного на 400 детей, по улице Кутузовская в подмосковном Одинцово.

Отмечается, что в настоящий момент здание детского сада полностью готово — выполнен фасад, кровля, внутренние и наружные инженерные сети, смонтировано технологическое оборудование. А работы по благоустройству территории находятся уже на финальной стадии.

Напоминаем, что возводить дошкольное учреждение начали в мае прошлого года. Застройщиком выступает администрация муниципалитета. По окончанию проверки, при соответствии объекта всем требованиям проектной документации, будет выдан итоговый документ — ЗОС.

Общая площадь 4-этажного дошкольного учреждения составит более 5,3 тысячи кв. м. Помимо учебных и игровых помещений, в здании предусмотрены кабинеты психолога и логопеда, медпункт, залы для занятий физкультурой и музыкой. На прилегающей территории обустроят спортивные и игровые площадки.

Ранее Андрей Воробьев заявил, что к 1 сентября в Подмосковье введут в эксплуатацию 13 новых детсадов.