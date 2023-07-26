В подмосковном Орехове-Зуеве поздравили семейную пару с бриллиантовой свадьбой
Фото: [Личный архив Семеновых]
В Управлении ЗАГС по Орехово-Зуевскому городскому округу и городскому округу Электрогорск прошло чествование Анатолия и Нины Семеновых, которые отметили бриллиантовую свадьбу — 60 лет совместной жизни.
Супруги уверяют, что у них любовь с первого взгляда. Много лет назад Анатолий Константинович работал водителем автобусаи обратил внимание на одну из пассажирок. Оказалось, что и она залюбовалась парнем за рулем. Водитель без раздумий пригласил девушку на свидание, и с тех пор они идут по жизни вместе.
У Семеновых двое детей, пятеро внуков и двое правнуков.
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