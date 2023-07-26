В подмосковном Орехове-Зуеве поздравили семейную пару с бриллиантовой свадьбой

В Управлении ЗАГС по Орехово-Зуевскому городскому округу и городскому округу Электрогорск прошло чествование Анатолия и Нины Семеновых, которые отметили бриллиантовую свадьбу — 60 лет совместной жизни.

Супруги уверяют, что у них любовь с первого взгляда. Много лет назад Анатолий Константинович работал водителем автобусаи обратил внимание на одну из пассажирок. Оказалось, что и она залюбовалась парнем за рулем. Водитель без раздумий пригласил девушку на свидание, и с тех пор они идут по жизни вместе.

У Семеновых двое детей, пятеро внуков и двое правнуков.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Подольске на месте аварийного стадиона построят новый спорткомплекс.