В подмосковном Протвино белка битые полчаса пыталась сорвать флаг с горадминистрации

Курьез произошел в минувшую пятницу, 8 декабря, в городе Протвино, Московской области. Местные жители сняли на видео, как белка усердно старалась снять флаг со здания городской администрации.

Видео попало в сеть и стало вирусным. На кадрах пушистый грызун забирается на флагшток и старается изо всех сил оторвать полотнище.

Потуги белки продолжались около получаса. Затем зверек потерял интерес к забаве и убежал по своим делам. Флаг Протвина остался висеть.

Ранее в черте Кемерова местные жители запечатлели пушистого зверька на камеру в момент, когда белка с большим удовольствием бегала и поедала семечки, разбросанные на снегу.