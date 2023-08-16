В подмосковном Раменском ожидают посадку спецборта МЧС с пострадавшими от взрыва АЗС в Махачкале

Ранее сообщалось, что самолет МЧС России Ил-76 с 16 пострадавшими и медиками отряда «Центроспас» на борту поднялся в воздух с аэропорта Махачкалы и взял курс на Москву.

Как уточнили в пресс-службе МЧС РФ, на борту находится необходимая медицинская техника для обеспечения непрерывной помощи пациентам, среди которой кардиомониторы и аппараты искусственного дыхания.

«Спецборт МЧС России вылетел из аэропорта города Махачкала в аэропорт Раменское. Самолет Ил-76 МЧС России, по уточненной информации, доставит 16 пострадавших в результате трагедии из Махачкалы в Москву», — сказано в заявлении в соцсетях.

Ранее сообщалось, что генпрокурор России Игорь Краснов распорядился провести проверку на законность размещения АЭС в Республике Дагестан после трагедии в Махачкале.