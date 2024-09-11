В подмосковном Раменском собирают помощь для пострадавших при атаке БПЛА

С сегодняшнего дня в Раменском молодежном центре на территории завода «Энергия» работает пункт сбора гуманитарной помощи для людей, которые пострадали накануне при атаке беспилотников. Об этом рассказали в пресс-службе администрации муниципалитета.

Напоминаем, что накануне при атаке беспилотных летательных аппаратов пострадали многоквартирные дома на Спортивном проезде и на улице Высоковольтная. Для пострадавших развернули три пункта временного пребывания: в ДК им. Воровского, Раменском доме учителя и школе № 5 на ул. Высоковольтная.

В пункт сбора помощи можно принести: предметы личной гигиены (щетки зубные, расчески, влажные салфетки, зубная паста, предметы женской гигиены, дезодорант и тд.); питьевую воду; новую одежду (спортивные костюмы, нижнее белье). Помощь в сборе и приеме необходимых вещей оказывают подмосковные волонтеры.

Ранее губернатор Андрей Воробьев приехал в пункт временного размещения в школе № 5 на Высоковольтной улице, чтобы встретиться с жителями пострадавших домов.