В подмосковном Серпухове возобновили строительство спортивного комплекса

Новый спорткомплекс с бассейном, СПА-зоной и тренажерными залами появится на территории городского округа Серпухов. В Главгосстройнадзор Подмосковья поступило извещение о возобновлении строительства данного объекта.

Отмечается, что возводить двухэтажный объект начали еще в 2014 году, однако в 2018 стройку приостановили, а объект законсервировали. После чего работы возобновили в ноябре 2023 года.

Спортивный комплекс на Новой улице площадью более 3,5 тысяч квадратных метров вместит в себя бассейн, несколько тренажерных залов, а также помещений для групповых занятий, в том числе, будет открыт зал единоборств.

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