В подмосковном Серпухове завершается строительство комплексной поликлиники

Строительные работы по возведению комплексной поликлиники для взрослых и детей вышли на финишную прямую в микрорайоне Ивановские дворики городского округа Серпухов. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства стройкомплекса Подмосковья.

В настоящий момент на объекте задействовано более ста девяноста рабочих, а также пять единиц спецтехники. Ведется сборка мебели и пусконаладка оборудования. Это первая поликлиника в Серпухове, которая расположена в отдельном новом здании. Она спроектирована по новому стандарту.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в эфире телеканала «Россия 24» подчеркнул, что самым дорогим на посту главы региона является доверие жителей.