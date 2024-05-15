В подмосковном Солнечногорске продолжают возводить пристройку к Поваровской школе

Более девяноста рабочих продолжают производить отделочные работы в пристройке к Поваровской школе в Солнечногорске достигла уже шестидесяти процентов. Об этом рассказали в Министерстве строительного комплекса Московской области.

В настоящее время рабочие также приступили к кровельным и фасадным работам и монтажу инженерных сетей. На прилегающей территории появится многофункциональная площадка для проведения мероприятий. Здесь также создадут физкультурно-спортивную и учебно-опытную зоны.

Примечательно, что открыть новый учебный корпус планируется уже 1 сентября этого года.

Ранее губернатор Андрей Воробьев навестил ребят, воспитывающихся в Семейном центре «Дмитровский».