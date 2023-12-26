В подмосковном Солнечногорске стартовала акция «Елка желаний»

В этом году шарики с желаниями передали 53 ребенка. Особое внимание местные власти уделили детям бойцам специальной военной операции. Среди тех, кто исполнит просьбы ребят, глава округа Константин Михальков, его заместители, депутаты, предприниматели, представители Общественной палаты Солнечногорска.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сказал, что в регионе должны сделать все, чтобы гости в новогодние каникулы чувствовали заботу.