В подмосковном ЖК «Люберцы парк» продолжают возводить новую школу

Строительная готовность нового образовательного учреждения, которое возводят на территории жилого комплекса «Люберцы парк» одноименного городского округа, составляет уже шестьдесят процентов. Об этом сообщили пресс-службе Министерства жилполитики Подмосковья.

Напоминаем, что девелопер проекта компания «ПИК» возводит объект в рамках инвестиционного соглашения за счет внебюджетных источников финансирования. Рабочие ведут монтаж фасада, внутренних инженерных систем, а также производят отделочные работы.

В «Люберцы парк» уже построена и открыта детская поликлиника на 155 посещений в смену, а также запроектированы два детских сада для 570 малышей.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что новую школу в Котельниках планируется открыть досрочно.