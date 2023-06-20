В подмосковных лесах скоро созреет ежевика

Любители ежевики уже скоро могут отправиться в лес за вкусной и полезной ягодой. В этом году она зацвела намного раньше срока.

Ежевику еще называют еж-ягода из-за колючек на ветках или черная малина. Об ее целебных свойствах известно с древних времен. Ежевика укрепляет иммунитет, помогает лечению сердечно-сосудистой системы, она полезна гипертоникам, да и просто создает отличное настроение.

В Комлесхозе Московской области считают, что урожай можно начинать собирать уже через две недели. При этом надо помнить о правилах посещения леса, чтобы не заблудиться. В первую очередь обязательно нужно позаботиться о средствах связи.

Ранее мы сообщали, что в Реутове открылся филиал МОНИКИ.