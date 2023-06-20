В Реутове открылся филиал МОНИКИ

Жители восточных районов Подмосковья получили возможность получать более качественную медицинскую помощь. Московский областной научно-исследовательский клинический институт имени Владимирского (МОНИКИ) открыл в Реутове свой филиал.

Консультативно-диагностический центр (КДЦ) предлагает весьма широкий спектр услуг. К работе приступили врачи разного профиля. Пока прием ведется в одну смену, но переход на две смены — дело ближайшего времени. Кроме этого, при необходимости можно будет воспользоваться стационаром дневного пребывания.

Руководство института постепенно увеличит список профильных врачей, которые будут работать в реутовском филиале. В частности, штат пополнят специалисты по УЗИ. Качественная диагностика позволит точно определить состояние органов и помочь выверить курс лечения.

Напоминаем, что подмосковные жители могут обратиться в МОНИКИ бесплатно при наличии медицинского полиса.

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