В подмосковных Люберцах продолжают возводить новую современную школу

Новое общеобразовательное учреждение, которое возводят в ЖК «1-й Лермонтовский» в Люберцах, сможет принять полторы тысячи учеников. Об этом рассказали в региональном Министерстве жилполитики.

Отмечается, что данный объект строят в рамках комплексного развития территории за счет внебюджетных источников финансирования. Общеобразовательное учреждение будет состоять из двух блоков, в которых предусмотрены помещения для начальной и средней школы.

Перед зданием запроектирована небольшая площадь, переходящая в пространство внутреннего школьного двора. Отмечается, что кроме школы, здесь также построят детский сад. Реализовать проект ЖК планируется уже в следующем году.

Ранее губернатор Андрей Воробьев проверил готовность школы в Можайске к открытию после капремонта.