В подмосковных Люберцах стартовало благоустройство очередного парка

Парк «Наташинские пруды» начнут благоустраивать в этом году в Люберцах. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства благоустройства Подмосковья.

Напоминаем, что еще в 2020 году здесь преобразили центральную площадь, а также построили игровую зону. А уже в этом году парк превратят в полноценную рекреационную зону. Согласно концепции, парк разделят на три основные зоны: парадную, зону тихого отдыха и зону активного отдыха.

Организация новых маршрутов свяжет участки парка в единую сеть и обеспечит доступ в отдаленные уголки территории. Разнообразные точки притяжения позволят всем категориям пользователей найти занятия по увлечениям.

Ранее Андрей Воробьев сообщил, что масштабное благоустройство завершится в подмосковной Верее к сентябрю.