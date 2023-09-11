В подмосковных школах состоится Всероссийский классный час «RuCode. Искусственный интеллект»

В ближайшие две недели школьникам в Подмосковье расскажут о возможностях искусственного интеллекта в рамках проекта «RuCode. Искусственный интеллект». Об этом рассказали в региональном Министерстве госуправления, ИТ и связи.

Отмечается, что принять участие в мероприятии смогут школьники 5-11 классов и студенты колледжей. Бесплатные занятия будут состоять из видеолекций и практических заданий. Методические материалы доступны на сайте проекта и включают в себя сценарий проведения классного часа, презентацию и видеоролики.

Темы определены в соответствии с возрастом детей. В программу классного часа включен интерактивный тест-игра о возможностях искусственного интеллекта.Примечательно, что мероприятие организовано Московским физико-техническим институтом при поддержке Минцифры России.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев исполнил мечты трех ребят в рамках акции «Шар желаний».