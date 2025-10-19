В Подольске более 700 школьников узнали о профессиях в колледже имени Никулина

В Подольске на базе колледжа имени Александра Никулина проходит Единый день открытых дверей, который собрал свыше 700 школьников из 18 образовательных учреждений округа. Об этом рассказали в администрации городского округа.

Мероприятие было организовано в рамках федерального проекта «Профессионалитет», который является частью национального проекта «Молодежь и дети». На него были приглашены учащиеся 8-9 классов, а также все желающие. Для гостей подготовили насыщенную программу, включающую мастер-классы и профессиональные пробы. В ходе мероприятия ребята смогли попробовать себя в различных профессиях, связанных с техническо-энергетическим и топливно-энергетическим комплексами.

Педагог-организатор Дарья Сорокина отметила, что школьники познакомились с разными направлениями обучения. На мастер-классах студенты и преподаватели продемонстрировали особенности своих профессий. Кроме того, учащиеся самостоятельно попробовали свои силы в роли сварщика, повара, электрика и других специалистов.

Проект «Профессионалитет» акцентирует внимание на необходимости интеграции практического опыта в образовательный процесс, который проводится на ведущих предприятиях Подольска. Это поможет молодым людям лучше подготовиться к будущей профессиональной деятельности, добавляя актуальные навыки в их образовательный багаж.

Ранее сообщалось, что в Подольске прошла церемония вручения муниципальных наград врачам, которые недавно отметили юбилей, а также медикам, имеющим большой трудовой опыт. В рамках мероприятия рамках благодарности главы города за самоотверженный труд и верность профессии получили 14 специалистов.