В Подольске для пенсионеров проведут бесплатную лекцию о домашних животных

Представители старшего поколения Подольска могут бесплатно посетить лекцию «Удивительный мир домашних животных», сообщила пресс-служба городского округа. Ее организовывает территориальное отделение клуба «Активное долголетие» в микрорайоне Климовск Мероприятие пройдет 10 декабря в 12:00 мск.

На встречу приглашают женщин в возрасте от 55 лет и мужчины от 60 лет. Лекцию проведут специалисты образовательной программы «Юна-класс», которые познакомят участников с множеством интересных фактов о домашних питомцах.

В программе — рассказ о правильном, сбалансированном питании для животных, основах грамотного ухода, а также об особенностях поведения кошек, собак и других домашних любимцев, которые помогут лучше их понимать.

