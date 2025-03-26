В Подольске для проведения молебнов на Ураза-байрам выделили две площадки

В Подольске для проведения молебнов в рамках праздника Ураза-байрам выделили две площадки. Об этом сообщается в соцсетях администрации городского округа.

Первая площадка расположена на территории Прихода «Нур» на Домодедовском шоссе. Она рассчитана на 7 тыс. человек. Вторую площадку выделили по согласованию с Мусульманским центром «Рахман» на Высотной улице. Она способна вместить до 5 тыс. человек.

Празднование Ураза-байрама пройдет 30 марта.

Ранее издание «Подмосковье сегодня» рассказало об истории мусульманского праздника, его традициях и правилах.