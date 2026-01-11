В Подольске на фестивале «Мормышка 2026» поймали более 17 кг рыбы

В подмосковном Подольске на реке Петрица успешно завершился второй зимний фестиваль подледной ловли «Мормышка 2026».

Несмотря на сложные погодные условия — мороз и снежные заносы — в соревнованиях приняли участие 15 членов местного рыболовного клуба. По итогам состязаний общий вес выловленной рыбы превысил 17 килограммов, основу улова составили окунь и плотва.

Абсолютным чемпионом стал Андрей Малыхин, продемонстрировавший выдающийся результат в 5 килограммов. Второе и третье места заняли Александр Волков (2 кг 540 г) и Александр Реутов (1 кг 640 г) соответственно. Победители были награждены кубками и медалями от комитета по физической культуре и спорту администрации городского округа. Организаторы планируют провести аналогичные состязания также в феврале и марте, поддерживая таким образом круглогодичную активность.

Подобные фестивали превращают зимнюю рыбалку из сурового испытания в социально полезное и культивируемое спортивное увлечение.

Ранее сообщалось, что второй день фестиваля «День ВаленОка» прошел в Кашире Московской области.