В Кашире состоялся «Рыбный день» фестиваля «День ВаленОка»

В Кашире прошел второй день зимнего фестиваля «День ВаленОка» — «Рыбный день», мероприятие провели в исторической части города, включая Летний сад и прилегающие общественные пространства. Об этом сообщили в пресс-службе фестиваля.

Программу посвятили гастрономическим традициям, ремеслам и семейным активностям. Центральным событием стало приготовление каширской щербы в большом котле. Участники узнали последовательность закладки рыбы, принципы томления и минимальное использование приправ. За день в рамках фестиваля приготовили и раздали 220 литров щербы.

Посетители также смогли посетить ярмарку мастеров и приобрести изделия ручной работы, сувенирную продукцию с символикой Каширы и фестиваля, принять участие в мастер-классах по декоративно-прикладному искусству и не только.

Фестиваль проходил в субботу и воскресенье, 3 и 4 января, он стал частью юбилейного года, посвященного 670-летию города.

