В Подольске на заседании собрания скончалась 85-летняя депутат Раиса Федорова

В Подольске на заседании Совета 85-летняя депутат Раиса Федоровна плохо себя почувствовала. До приезда скорой ей пытался помочь присутствовавший на заседании главврач Подольской областной клинической больницы, но женщину спасти не удалось, сообщает MSK1.RU.

Раиса Федорова принимала активное участие в общественной жизни округа, занимала ответственные должности в совете ветеранов.

Как сообщает администрация Подольска, именно по ее инициативе в городе начали проводить мотопробег на День Победы, возродилась военно-патриотическая игра «Зарница».

Раиса Федорова до последнего дня выполняла обязанности депутата.

Коллеги и соратники по ветеранскому движению выразили соболезнования ее семье и близким.

Ранее сообщалось о том, что в Сергиевом Посаде арестовали подростка, который зарубил топором свою мать.