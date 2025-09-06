В Подольске начато строительство школы на 1,1 тыс. мест в Красной Горке

В Подольске, в микрорайоне Красная Горка на улице Садовой, на завершающем этапе находится подготовка котлована для строительства новой школы на 1,1 тыс. мест. Этот современный образовательный центр, который займет площадь в 14 тыс. кв. м., должен открыться уже в 2026 году. Об этом рассказала пресс-служба администрации Подольска.

Ведущий глава городского округа Подольск Григорий Артамонов отметил, что учебное заведение будет оснащено просторными классами и современными мастерскими. В проекте предусмотрены библиотечно-информационный центр, IT-пространство, просторный актовый зал, уютная столовая и два спортзала, что создаст идеальные условия для обучения и формирования знаний у будущих учеников.

Помимо учебных помещений, на благоустроенной территории будут расположены футбольное поле, площадки для волейбола и баскетбола, а также беговые дорожки. Такой подход позволит гармонично сочетать образовательный процесс с активным образом жизни.

Реализация проекта стала возможна благодаря губернаторской программе Московской области Андрея Воробьева, направленной на развитие социальных объектов в регионах, что свидетельствует о стремлении власти обеспечивать высокие стандарты образования для жителей Подольска.

