В Подольске наградили лучших сотрудников АО «ЗиО» Росатома

В последнюю неделю сентября в России отмечается профессиональный праздник работников машиностроительной отрасли. В преддверии этого события первый заместитель главы Подольска, Владимир Кравцов, вручил награды лучшим сотрудникам АО «ЗиО-Подольск».

Кроме того, работники предприятия были удостоены высоких наград от Министерства промышленности Российской Федерации и Московской областной думы. АО «ЗиО» — это предприятие с богатым наследием и традициями, являющееся продолжателем «Подольского машиностроительного завода» имени Орджоникидзе. За более чем столетнюю историю компания уверенно занимает позиции на международном рынке энергетического машиностроения, внося значимый вклад в развитие отечественной промышленности.

За время работы завод произвел более 900 паровых котлов мощностью до 800 МВт, которые успешно эксплуатируются на 190 теплоэлектростанциях, как в России, так и за границей. В последние десять лет было реализовано свыше 150 проектов, что говорит о профессионализме и надежности «ЗиО» в энергетическом секторе.

Специализируясь на производстве сложного теплообменного оборудования для атомной и тепловой энергетики, а также нефтехимической и газовой промышленности, «ЗиО-Подольск» входит в состав холдинга «Атомэнергомаш». Продукция компании используется на всех АЭС, построенных в СССР, и на атомных станциях стран Восточной Европы. Россатом оценивает, что продукция «ЗиО-Подольск» обеспечивает около 40 % энергетических мощностей в России и странах СНГ.

Ранее сообщалось, что в Подольске начали включать отопление в социальных учреждениях. Первыми на очереди детские сады. После этого наступит очередь многоквартирных домов, в них тепло начнут подавать 29 сентября.