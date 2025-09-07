В Подольске обновили фасады автосервисов, моек и магазинов

С начала текущего года в Подольске обновили внешний вид 18 объектов капитального строительства, включая автосервисы и магазины. Об этом рассказали в пресс-службе администрации городского округа Подольск.

До конца года планируется завершить реконструкцию еще двух зданий, что в совокупности составит 44 обновленных объекта с момента начала 2024 года. Эти изменения инициированы по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева с целью создания единого архитектурного стиля в муниципалитетах.

Управление потребительского рынка администрации регулярно проверяет состояние таких строений. В очередном мониторинге были осмотрены готовые объекты по пяти адресам. В селе Покров выполнен капремонт двух объектов — автосервиса и шиномонтажа, что обеспечило улучшенные условия для клиентов.

«Новый фасад, заасфальтированный подъезд и благоустроенная территория — все сделано для хорошей работы и удобства клиентов» — указал управляющий этого комплекса Константин Селиванов.

Также обновления прошли в шинном центре на улице Симферопольской, 20б, на автомойке на Московской, 16, и в торговом ряду на Багратиона, 15а. Все обновленные объекты оборудованы новыми канализационными коммуникациями, подъездные пути заасфальтированы, а фасады приведены в порядок. Везде проведены благоустроительные работы, что способствует созданию более привлекательной городской среды.

Ранее сообщалось, что в Подольске провели футбольный турнир ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом. В мероприятии приняли участие детские команды 2012–2015 годов рождения — всего 24 человека.