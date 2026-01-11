В Подольске очистили от снега более 350 домовых территорий

В подмосковном Подольске продолжаются масштабные работы по ликвидации последствий мощного снегопада. Для круглосуточной очистки дорог, дворов и общественных пространств привлечены значительные силы и средства: почти 300 рабочих и около 100 единиц специализированной техники, включая комбинированные дорожные машины и тракторы.

Основную нагрузку несет на себе Подольский комбинат благоустройства, силами которого только за прошедшую ночь было вывезено около 500 кубометров снега.

Как сообщил глава городского округа Григорий Артамонов, управляющие организации мобилизовали более 500 дворников. На текущий момент работы проведены на свыше 350 придомовых территориях и очищено более 4,5 тысячи входных групп в жилые дома. Синоптики прогнозируют улучшение погодных условий с 10 января, однако уборочные работы продолжатся в усиленном режиме до полной нормализации ситуации.

Глава округа обратился к автолюбителям с просьбой по возможности воздержаться от поездок на личном транспорте и, что критически важно, не парковать автомобили в местах прохода и работы снегоуборочной техники. Это позволяет механизмам работать эффективно и без простоев, что напрямую влияет на скорость расчистки всего города. Пешеходам также рекомендовано соблюдать повышенную осторожность: обходить работающие машины на значительном расстоянии, не ходить по краю проезжей части, где возможны снежные заносы, и быть внимательными на тротуарах, которые могут быть скользкими.

Ранее сообщалось, что дорожные службы Подмосковья будут работать в усиленном режиме во вторую волну циклона.