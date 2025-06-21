В Подольске определили лучших пловцов на спартакиаде по месту жительства

В Подольске прошли соревнования по плаванию среди лучших спортсменов по месту жительства в рамках IX Комплексной спартакиады, сообщила администрация городского округа в телеграм-канале.

Мероприятие состоялось в Универсальном спортивном центре «Юность», где «бурлила» борьба за награды в командных эстафетных заплывах.

Так, в бассейне УСЦ «Юность» разыграли кубки в смешанной эстафете 4x50 м. Каждая команда состояла из двух женщин и двух мужчин, которые продемонстрировали высокий уровень мастерства, слаженность движений и командный дух.

По итогам упорной борьбы победу одержала команда из Кутузово, показав результат 2 минуты 10,32 секунды. На втором месте оказались спортсмены из Дубровицы — 2:15,28. Тройку лидеров замкнула команда Высотный-Ивановский с результатом 2:19,02. Победителей и призеров наградили дипломами, медалями и кубками.

Следующее спортивное событие спартакиады запланировано на 30 августа — в этот день на пляжных кортах разыграют награды в соревнованиях по пляжному волейболу среди женщин.

Ранее сообщалось, что в парке имени В. Талалихина жители Подольска прошли бесплатную диспансеризацию.