В Подольске открыли 20 новых кружков для детей

В Подольске с началом нового учебного года обновились и расширились культурно-досуговые возможности для детей. В 19 домах культуры города теперь действуют свыше 600 кружков и секций, среди которых более 20 новых. Об этом сообщила администрация городского округа.

Эти возможности привлекают более 7400 детей, обеспечивая им интересные и развивающие занятия. Здесь проводятся занятия для малышей с полутора лет и старше, включая кружки по декоративно-прикладному искусству, спортивной и современной хореографии, театру, вокальному искусству, а также шахматам и настольным играм.

Кроме того, два дома культуры Подольска, Дворец культуры «Октябрь» и Культурно-просветительский центр «Дубровицы», приняли участие в областном проекте «50 умных ДК». В рамках этого проекта были улучшены условия для посетителей: обновлены навигация и стенды, появились новые афиши, установлены интеллектуальные камеры и точки бесплатной зарядки для устройств. Также централизованную форму для сотрудников ввели для повышения единого стиля и корпоративного юбиляра.

В рамках идеи по развитию культурной среды в Подольске, в 2026 году планируется участие еще четырех Домов культуры в программе «100 Умных ДК», что предвещает дальнейшие позитивные изменения и новые возможности для жителей округа.

