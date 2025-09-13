В Подольске открыли новую современную спортплощадку для всех возрастов

На улице Большой Серпуховской в Подольске появилась современная спортивная площадка, которая стала результатом совместных усилий горожан и программы «Формирование современной комфортной городской среды».

Во дворе дома №4 установили многофункциональный спортивный комплекс площадью 50 квадратных метров, где могут одновременно заниматься люди с разным уровнем физической подготовки.

Новая площадка оборудована специализированными тренажерами, адаптированными как для начинающих спортсменов, так и для продвинутых любителей здорового образа жизни. Параллельно со спортивной зоной капитально обновили детский игровой комплекс с песочным двориком, где после торжественного открытия аниматоры устроили для детей праздничную программу.

Отметим, что Подольск продолжает преображаться на благо жителей. В обозримом будущем здесь планируют открыть две масштабных игровых площадки по 300 кв. м каждая в микрорайоне Климовск (на ул. Ихтиманской, 3, и на ул. Парковой, 37). Новые объекты установлены в рамках губернаторской программы и будут готовы к запуску при благоприятных погодных условиях.

Ранее сообщалось, что активные долголеты устроили флешмоб с зарядкой у избирательного участка в Подольске.