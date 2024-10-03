В Подольске переселенцы из аварийного жилья переедут в благоустроенные квартиры

В Подольске переселенцам из аварийного жилья вручили ключи от новых квартир в 13-этажном доме. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава муниципалитета Григорий Артамонов.

Новоселье отметят семьи, ранее проживавшие в домах на улицах Циолковского, Садовая, Народная, Быковская, проспекте Ленина и в микрорайоне Климовск. В новостройки переедут жители 51 аварийного дома.

Территорию новостройки благоустроили. Здесь создали парковку, построили детскую и спортивную площадки.

Обеспечение семей современным и комфортным жильем — главная задача, поставленная губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым, подчеркнул Артамонов.

Ранее сообщалось о том, что почти 400 жителей Подмосковья переселили из аварийного жилья за неделю.