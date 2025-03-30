В Подольске присвоят звание «Почетный гражданин» 22 ветеранам ВОВ

В Подольске Московской области 22 ветерана Великой Отечественной войны будут удостоены звания «Почетный гражданин». Об этом стало известно из сообщения, опубликованного на сайте администрации.

Отмечается, что в постановление Совета депутатов «О муниципальных наградах городского округа Подольск» были внесены соответствующие изменения.

Кроме того, стало известно, что депутаты внесли правки в ещё один документ — «О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в городском округе Подольск».

В честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и в честь снятия блокады Ленинграда в 2023 году обладатели знака «Жителю блокадного Ленинграда» получат материальную поддержку. К этим датам 12 ветеранам, пережившим блокаду, будет выплачено по 20 000 рублей.

Ранее сообщалось о том, что еще три юбилейные медали к 80-летию Победы торжественно вручили в Шатуре.