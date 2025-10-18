В Подольске пройдет акция «Стань донором крови»

В Подольске 20 октября пройдет молодежная акция «Стань донором крови», направленная на привлечение внимания к проблеме нехватки донорской крови и популяризацию донорства среди молодежной аудитории. Об этом рассказала администрация городского округа в своем телеграм-канале.

Каждый совершеннолетний желающий сможет стать донором с 08:00 до 12:00 в ГБУЗ МО «Московский областной центр крови» ОСП «Подольск», расположенном по адресу: ул. Кирова, 9. Участие в акции требует от доноров наличия паспорта Российской Федерации и СНИЛС. Ответственные организаторы надеются, что активное участие молодежи поможет собрать необходимое количество крови для нуждающихся, а также повысит осведомленность о важности донорства.

Становясь донором, каждый участник не только вносит весомый вклад в спасение жизней, но и может стать примером для своих друзей и знакомых. Акция направлена на формирование культуры донорства, которая особенно актуальна в современных условиях, когда потребность в донорской крови растет. Жителям Подольска предлагают присоединиться к акции и стать частью важного и благородного дела.

Ранее сообщалось, что в Подольске прошла церемония вручения муниципальных наград врачам, которые недавно отметили юбилей, а также медикам, имеющим большой трудовой опыт. В рамках мероприятия рамках благодарности главы города за самоотверженный труд и верность профессии получили 14 специалистов.