В Подольске прошла акция «Подари радость» в преддверии Дня защиты детей

В преддверии Международного дня защиты детей в детском саду «Теремок» прошла праздничная акция «Подари радость», организованная сотрудниками Многофункционального центра (МФЦ). Об этом сообщила администрация городского округа в телеграм-канале.

В рамках акции воспитанников детского сада ждали веселые развлечения и увлекательные активности. Сотрудники МФЦ подготовили для детей эстафеты и «Веселые старты». Под ритмичную музыку малыши также показали танцевальный номер.

В конце мероприятия каждому ребенку вручили по подарку. Как отметили в администрации Подольска, такие инициативы помогают формировать у детей чувство уверенности, защищенности и любви со стороны взрослых, а также положительно влияет на развитие взаимодействия с окружающими и ровесниками.

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