В Подольске в сквере 200-летия города прошла новая акция по вакцинации и чипированию домашних животных. В передвижном ветеринарном пункте местные специалисты привили и чипировали около десяти собак и кошек. Об этом рассказала администрация городского округа Подольск.

Программа была организована подольской участковой ветеринарной лечебницей, она проводится уже в третий раз. Местные жители имели возможность не только вакцинировать своих питомцев, но и получить советы по их уходу, а также зарегистрировать животных в едином региональном реестре. Чипирование, по словам ветеринаров, помогает в поиске потерянных животных. Владелец может сканировать чип и узнать уникальный номер, связанный с контактной информацией.

«Ранее этим занимались только в сельской местности, где животные находятся в контакте с дикой природой. Теперь такая услуга востребована в условиях города», — указал заведующий ветеринарной лечебницей Вячеслав Юдин.

Первыми на вакцинацию пришли собаки Луна и Джек и кот Бобби. Их владельцы порадовались, что у них появилась возможность провести вакцинацию на месте и бесплатно. Ожидается, что следующие мероприятия по вакцинации и чипированию пройдут 6 августа с 14:00 до 17:00 в том же парке.

Ранее сообщалось, что в подольском детско-юношеском оздоровительном центре «Родина» прошло памятное мероприятие. На нем почтили память детей, ставших жертвами киевского режима в Донбассе. Общественники вместе с несовершеннолетними ребятами из лагеря зажгли свечи в память о погибших детях.