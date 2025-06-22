В Подольске школьники почтили память погибших в годы Великой Отечественной войны

В Подольске более 250 учащихся, посещающих школьный лагерь, почтили память заводчан, погибших в годы Великой Отечественной войны, сообщила администрация муниципалитета.

В администрации отметили, что в мероприятии приняли участие ребята из лагеря школы № 14 и 4-й гимназии. ученики возложили цветы к монументу погибшим в годы войны заводчан. Дети и педагоги собрались в сквере у Дома культуры ЗиО. Участники почтили память соотечественников минутой молчания.

По информации администрации, после памятного мероприятия руководители студий декоративно-прикладного творчества «Веснушка» и «Акварель» провели для школьников мастер-классы. В организации мероприятия также приняли участие сотрудники библиотеки №13. Они составили вопросы для викторины таким образом, чтобы ребята в игровой форме вспомнили важные исторические даты. Школьникам предложили поучаствовать в акции «Открытка памяти».

В администрации рассказали, что для ребят подготовили программу «Завещано помнить». Организаторами выступили местные творческие коллективы.

«На сцене выступили студия циркового искусства "Арлекин", спортивно-танцевальный клуб "Идеал", студия восточного танца "Арабика", трайбл-студия "Терра", хореографическая студия "Пируэт"», — указано в сообщении муниципалитета.

День памяти и скорби традиционно отмечают в России 22 июня. В разных городах проходят памятные акции, направленные на сохранение памяти о павших соотечественниках. В них принимают участие горожане разных возрастов.

Ранее сообщалось, что в Подольске прошли массовые мероприятия, приуроченные празднованию Дня России.