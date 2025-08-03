В Подольске снесли незаконное строение

В Подольске на улице Комсомольской демонтировали незаконную палатку, где когда-то оказывали услуги по ремонту обуви.

Объект снесли по двум причинам: отсутствие разрешительных документов на землю и несоответствие архитектурным требованиям города. Это уже 70-й незаконный торговый объект, ликвидированный в городском округе с начала года.

Основные нарушения, ведущие к демонтажу, включают использование труда нелегальных мигрантов, продажу алкоголя без лицензии, несоответствие внешнего вида городским стандартам и отклонение от заявленной специализации. Администрация регулярно проводит встречи с предпринимателями, разъясняя требования к ведению бизнеса.

«Напоминаю, с 1 марта 2026 года вступят в силу новые требования законодательства по размещению НТО на частной земле. Мы готовы работать вместе с бизнесом, чтобы к этому времени все объекты соответствовали новым стандартам», — сказал глава округа Григорий Артамонов.

Власти отмечают, что большинство предпринимателей идут навстречу и приводят свои объекты в соответствие с требованиями добровольно. Однако к нарушителям, отказывающимся устранять недочеты, применяют жесткие меры.

Ранее сообщалось, что в Можайском округе снесли полуразрушенное здание фермы.