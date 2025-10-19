В Подольске состоялся слет «Патриоты Подолья» с участием 250 школьников

18 октября в поселке Быково Подольска состоялся XXIII открытый слет «Патриоты Подолья», в котором приняли участие около 250 школьников из юнармейских и военно-патриотических отрядов Подольска и Чехова. Об этом рассказала администрация городского округа.

Мероприятие приурочили к 84-й годовщине битвы за Москву. В программе слета были такие состязания, как смотр строя и песни, скалолазание и военно-спортивная игра «Зарница».

По информации директора школы имени Д.И. Зернова и начальника штаба регионального отделения «Юнармии» Евгения Лукошникова, выступило 32 команды. На первом месте оказались команды «Фортуна» из Подольска и «Орленок», названный в честь кавалера Ордена Мужества Евгения Родионова из Чехова. Регулярные слеты помогают поддерживать спортивные навыки школьников на высоком уровне и готовить их к соревнованиям регионального и федерального уровней.

Призовые места заняли также команды из обоих округов: «Сокол» и «Варяг» из Чехова на втором месте, а «Варяг» из Подольска и «Дохтуровцы» из Чехова замкнули тройку призеров. Сильнейшая команда юнармейцев из Быково не участвовала в соревнованиях, но оказала помощь в организации слета.

Участники продемонстрировали свое мастерство на полосе препятствий, знание истории и воинских званий Вооруженных Сил РФ. Они также продемонстрировали навыки быстрой разборки и сборки автомата Калашникова, снаряжали магазин 30 учебными патронами и на стрельбище показали свои навыки в других дисциплинах.

