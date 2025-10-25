В Подольске вручены награды работникам транспорта в честь их профессионального праздника

В преддверии профессионального праздника в Подольске прошло торжественное мероприятие, на котором были награждены 19 сотрудников автомобильного и городского пассажирского транспорта. Об этом рассказали в администрации городского округа.

Первый замглавы округа Владимир Кравцов вручил медали «За безупречную службу» различной степени, а также благодарности главы округа девяти работникам компаний «Мострансавто», МУП «Подольский троллейбус», а также ООО «Глобал» и «Скиф транс». Помимо этого, десять сотрудников автотранспортных организаций получили почётные грамоты и письма благодарности от Совета депутатов Подольска. В своем выступлении Кравцов подчеркнул важность работы этих людей, которая обеспечивает стабильную и эффективную работу всех сфер экономики и социальной жизни округа.

«Вы в любое время года и в любую погоду помогаете подольчанам добираться до работы и учебы», – отметил он.

Следует добавить, что в Подольске активно работают шесть компаний-перевозчиков, предоставляющих транспортные услуги жителям округа, что способствует улучшению качества жизни горожан.

