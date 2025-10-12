В Подольске вручили награды работникам агропромышленного комплекса

В подмосковном Подольске состоялось торжественное мероприятие, посвященное профессиональному празднику — Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Церемония награждения прошла 10 октября и собрала лучших представителей аграрной отрасли городского округа.

Поздравить работников и ветеранов агропромышленного комплекса с профессиональным праздником прибыл первый заместитель главы муниципалитета Владимир Кравцов. В своей приветственной речи он отметил значительный вклад подольских аграриев в развитие местной экономики и обеспечение продовольственной безопасности региона. Особое внимание было уделено ветеранам отрасли, чей многолетний труд и опыт заложили прочный фундамент для современного развития сельского хозяйства в округе.

В рамках торжественной церемонии состоялось вручение муниципальных и региональных наград отличившимся работникам агропромышленного комплекса. Награды получили представители различных сельскохозяйственных предприятий — от операторов машинного доения до руководителей крупных агрофирм. Каждая награда стала признанием заслуг конкретного человека перед отраслью и муниципальным образованием.

Агропромышленный комплекс Подольска представляет собой многоотраслевую структуру, включающую различные направления сельскохозяйственного производства. Особого внимания заслуживают инновационные агрофирмы, которые успешно сочетают традиционные подходы с современными технологиями. Передовые фермерские хозяйства округа демонстрируют высокие показатели продуктивности, активно внедряя ресурсосберегающие технологии и цифровые решения.

Уникальной особенностью подольского агропрома является наличие на территории округа научно-исследовательских институтов и испытательных центров. Эти организации играют важную роль в развитии отрасли, проводя исследования, испытывая новые сорта растений и породы животных, разрабатывая эффективные методы ведения сельского хозяйства в условиях Московской области.

