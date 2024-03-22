В Подольске выявили три случая самозахвата земель лесного фонда
Фото: [пресс-служба Комитета лесного хозяйства МО]
Сотрудники лесной охраны в Подольске выявили три случая незаконного захвата земель лесного фонда в садовом товариществе «Логос», сообщила пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области.
Лесная охрана обнаружила, что заборы трех участков, вопреки фактическим границам, указанным в кадастровых планах, были отодвинуты вглубь леса. После инструментальной съемки нарушение подтвердилось.
Собственникам участков вручили уведомления о явке для дачи объяснений и составления административных протоколов.
В ведомстве добавили, что с начала текущего года в регионе было выявлено свыше ста подобных нарушений. Также в областном Комлесхозе напомнили, что штрафы за самовольный захват земель лесного фонда составляют от 20 до 300 тысяч рублей.
Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев принял участие в заседании расширенной коллегии прокуратуры региона.