В Подольске выявили три случая самозахвата земель лесного фонда

Сотрудники лесной охраны в Подольске выявили три случая незаконного захвата земель лесного фонда в садовом товариществе «Логос», сообщила пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области.

Лесная охрана обнаружила, что заборы трех участков, вопреки фактическим границам, указанным в кадастровых планах, были отодвинуты вглубь леса. После инструментальной съемки нарушение подтвердилось.

Собственникам участков вручили уведомления о явке для дачи объяснений и составления административных протоколов.

В ведомстве добавили, что с начала текущего года в регионе было выявлено свыше ста подобных нарушений. Также в областном Комлесхозе напомнили, что штрафы за самовольный захват земель лесного фонда составляют от 20 до 300 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев принял участие в заседании расширенной коллегии прокуратуры региона.