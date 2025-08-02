В Подольске завершена очистка леса от сухостоя

В Подольске проведены масштабные работы по очистке более 90 гектаров леса от неликвидной древесины. Об этом сообщила администрация Подольского городского округа.

Специалисты занимаются удалением погибших и поврежденных деревьев, что способствует улучшению состояния лесного фонда. На данный момент обработано 90,74 гектара, и работы продолжаются в нескольких локациях. Очистку проводят вблизи таких населенных пунктов, как санаторий «Родина», поселок Леспроект и деревня Северово, а также на территории подольского участкового лесничества. Помимо этого активная работа ведется в микрорайоне Климовск и на Львовском участковом лесничестве.

Основные работы осуществляют специалисты Подольского филиала ГАУ МО «Мособллес». Удаление сухостоя помогает предотвратить распространение вредных организмов, обеспечивая тем самым защиту лесных массивов. Эти мероприятия направлены на поддержание экологического баланса и сохранение лесов, что крайне важно для здоровья окружающей среды. Очистка леса от поврежденных деревьев — важный шаг в поддержании здоровья лесных экосистем, что в свою очередь благоприятно сказывается на биоразнообразии региона.

Ранее сообщалось, что в Подольске в парке имени Виктора Талалихина прошло мероприятие на тему дружбы. Его провели на площадке летнего чтения «Библиотека без границ». Его посетили и взрослые, и дети. Участникам акции предложили книги о настоящей дружбе, о том, как научиться любить и понимать друг друга, сопереживать и вовремя приходить на помощь.