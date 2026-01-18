В Подольской больнице объяснили схему записи к специалистам через терапевта

Фото: [ Приемное отделение Детского клинического центра им. Л. М. Рошаля в Красногорске/Медиасток.рф ]

Подольская областная клиническая больница разъяснила принципы работы обновленной системы записи к врачам. Главное нововведение заключается в том, что для посещения большинства специалистов узкого профиля пациенту теперь необходимо сначала получить направление от терапевта. По мнению администрации медучреждения, такой подход позволит рациональнее использовать ресурсы и ускорить получение квалифицированной помощи для всех пациентов.

Жителям округа пояснили, что на первичном приеме терапевт детально анализирует жалобы пациента, назначает необходимый минимум обследований — анализы, ЭКГ, УЗИ — и определяет, консультация какого именно профильного доктора действительно требуется.

«Благодаря этому пациент приходит к профильному врачу уже с готовыми результатами обследований — что делает прием более продуктивным и целенаправленным. При этом пациенты, состоящие на диспансерном наблюдении по заболеванию, вправе записываться к профильным специалистам самостоятельно», — говорит заместитель главного врача Подольской областной клинической больницы по амбулаторно-поликлинической работе Ольга Бульбас.

Это позволяет специалисту сразу приступить к углубленной диагностике и назначению лечения, минуя этап сбора первичных данных.

Важным исключением из общего правила стали пациенты, уже состоящие на диспансерном учете с хроническим заболеванием. Они сохраняют право на прямую запись к своему лечащему врачу-специалисту. Кроме того, прямая запись доступна к ряду докторов, чья помощь часто требуется срочно или носит специфический характер: к гинекологу, хирургу, ЛОРу, офтальмологу, урологу, стоматологу-терапевту и некоторым другим.

