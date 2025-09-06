В подольском парке имени Талалихина завершат кулинарный фестиваль

В субботу, 6 сентября, жителей Подольска ждет финальный и самый яркий праздничный день кулинарного фестиваля в парке имени Виктора Талалихина. Там будет организовано чаепитие по старинным купеческим традициям, где все желающие смогут насладиться ароматным чаем и сладостями. Об этом сообщили в администрации городского округа.

Для гостей мероприятия подготовлены интересные выставки и познавательные лекции, которые подарят новые знания и впечатления. Для любителей кулинарии будет проведен захватывающий кулинарный флешмоб, где участники смогут продемонстрировать свои навыки в приготовлении блюд и насладиться вкусом настоящей домашней кухни. Мероприятие заряжено атмосферой тепла, дружбы и вкуса.

Также в программе — разнообразные активности для всей семьи. Спортивные соревнования, игры, кулинарные мастер-классы, выступления творческих коллективов и другие увлекательные события позволят всем провести время с пользой и удовольствием. Поэтому горожанам и гостям Подольска предлагают не упустить возможность присоединиться к фестивалю в это волшебное время, провести выходные с семьей и друзьями, насладиться общением, традициями и активным отдыхом.

Начало праздничной программы в 13.00. Завершится фестиваль после 17.00, параллельно с награждением победителей. Рекомендуемый возраст посетителей фестиваля 12+.

