Выяснилось, какую болезнь диагностировали у детей из ЛНР в поезде

В поезде Тюмень-Адлер, на котором возвращались дети из ЛНР, обнаружили грипп и ОРВИ у 105 из 124 детей. Подробности сообщает РИА Новости .

Группа из 125 детей в сопровождении 11 взрослых возвращалась из лагеря в Тюмени домой в ЛНР. Из-за признаков заболевания поезд остановили в Пензинской области. На станции их встретила машина скорой помощи, экстренная помощь потребовалась 12-летней девочке. Спасти ребенка, к сожалению, не удалось. После этого поезд проследовал до Саратовской области, где детей сняли с поезда и отправили в областную инфекционную больницу в Саратове.

Как сообщает минздрав ЛНР, уже в больнице у 61 ребенка и одного взрослого обнаружили грипп А, еще у 39 детей выявили ОРВИ. Также известно, что 38 детей и 10 взрослых оказались здоровы. На сегодняшний день в больнице остаются 102 юных пациента.