«В полиции для души, вообще-то предприниматель»: сотрудник МВД заставил мужчин спилить деревья и раскрыл преступление

В Карачаево-Черкесии сотрудник полиции предложил паре мужчин спилить несколько деревьев ольхи, после чего сам раскрыл это «преступление», сообщает Baza.

По данным журналистов, лейтенант Аслан Хубиев служит в органах уже больше семи лет, но только несколько месяцев назад придумал, как повысить свою раскрываемость.

С помощью хитрости и манипуляций полицейский вынудил мужчин сначала спилить деревья у села Эльтаркач, а после подписать протокол осмотра места происшествия. Но мужчины, помимо фиктивных документов, подписали и настоящее заявление на самого лейтенанта, против которого уже возбуждено уголовное дело по факту превышения полномочий.

«Хочет подвиг? На Украине пускай пример покажет, иначе зачем погоны»; «Истинный блюститель порядка»; «Я в полиции для души, так вообще-то я предприниматель», — посмеялись в комментариях россияне.

Ранее сообщалось, что убивший бездомного пенсионер получил 12 лет колонии.