В полиции Сургута прокомментировали групповое избиение подростка

В Сургуте распространилась информация об избиении подростка толпой. Впервые об истории стало известно из Сети 5 марта. Как сообщает ugra-news.ru , эти сведения не соответствуют действительности. Об этом журналистам рассказали в пресс-службе УМВД РФ по городу.

В одном из сургутских пабликов появились сведения, что недалеко у перекрестка Комсомольский – Югорской толпа неизвестных избивала подростка. О происшествии сообщила очевидица.

В полиции Сургута опровергли эту информацию. По их данным, история была не такой жестокой. Выяснилось, что 13-летний школьник гулял с ровесниками. Все перекидывались снежками и разными репликами, пока один из подростков не потребовал извинений. Мальчик отказался раскаиваться, за что его толкнули в сугроб.

«На этом конфликт был исчерпан. На следующий день 13-летний зачинщик подошел к тому, кого толкнул, извинился и подростки пожали друг другу руки», — сообщили в ведомстве.

Полиция уточнила, что установила всех участников конфликта. Никто из них не состоит на учете, все воспитываются в достаточно благополучных семьях. Вероятно, школьники просто баловались и выясняли между собой отношения.

Сама автор поста тоже пообщалась с правоохранителями. Она отрицала, что видела драку и не смогла сказать, кто кого пинал.

Ранее сообщалось, что в Омске студенты изнасиловали сверстника бутылкой.