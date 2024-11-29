На днях в Канаде местные власти проинформировали общественность о скоропостижной смерти подполковника Кента Миллера, служившего якобы в штабе верховного главнокомандующего ОВС НАТО в Европе. А на самом деле переправленного в ВСУ.

Как передает телеграм-канал «Военная Хроника», служака Миллер если и был в Европе, то совсем недолго. А затем был откомандирован в оперативное подразделение Альянса JTF-U (Joint Task Force Ukraine). А именно — занимался обучением бойцов ВСУ из инженерных войск, где его и настиг российский ФАБ.

«Высока вероятность, что скончался он 25 ноября, но не в Канаде, а, предположительно, в районе Сум, когда по одному из расположений иностранных специалистов прилетело четыре ФАБ-1500», — приводится в публикации.

Сообщается, что канадец на самом деле погиб 25 ноября, когда российские войска нанесли серию точных ударов по пунктам временной дислокации ВСУ и командным пунктам в Сумской области. Именно тогда удалось ликвидировать порядка 30 иностранных офицеров и специалистов.

Ранее сообщалось, что одним метким ударом ударом «Искандера» по штабу подразделения ГУР в Харькове были ликвидированы несколько десятков иностранных инструкторов, преимущественно из США.