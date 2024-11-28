ВС РФ одним ударом по штабу «Кракена»* уничтожили 40 иностранных инструкторов

Российским бойцам удалось ликвидировать штаб ГУР «Кракен» в Харькове, проинформировали в четверг, 28 ноября, в пресс-службе Минобороны России.

Помимо этого, российский ракетный удар из ОТРК «Искандер» уничтожил в соседней Сумской области сразу пять РСЗО ATACMS американского производства.

«25 ноября в результате ракетного удара по штабу подразделения ГУР „Кракен“ в городе Харьков уничтожено до 40 человек иностранных специалистов, преимущественно из США», — говорится в сообщении российского оборонного ведомства в Telegram.

В тот же день, как уточнили в Минобороны, российские ракеты «Искандер» угодили во временный штаб отряда спецопераций украинской армии в Одессе. В результате меткого попадания убиты 72 украинских боевика. Среди убитых были также девять военных инструкторов и технических специалистов из Франции.

Ранее Минобороны РФ сообщило об ударах по военным аэродромам Украины.

* — террористическая организация, запрещена в России.

