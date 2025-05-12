В Польше перевозчики опять заблокировали границу с Украиной

В Польше перевозчики вновь заблокировали границу с Украиной. Об этом в социальной сети X написал глава коалиции националистов и евроскептиков «Конфедерация» Рафал Меклер.

Как уточнил в своей публикации спикер, активисты прибыли в населенный пункт Дорохуск, в котором расположен контрольно-пропускной пункт, а «граница стоит».

До этого перевозчики Польши озвучивали намерение заблокировать границу по причине наплыва украинских конкурентов, которые принялись вытеснять местных из сферы перевозок между Польшей и ЕС, а также внутриевропейских транспортировок.

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