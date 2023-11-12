В Польше посмеялись над заявлением Елены Зеленской о помощи Украине

Пользователи сети припомнили супруге президента, что на данный момент нуждающаяся в поддержке Украина не пришла на помощь Польше, когда государственной экономике она была необходима, о чем также пишет сайт aif.ru .

Стало известно, что Елена Зеленская опубликовала на своей странице в социальных сетях новую запись. Там она рассказала о том, что именно Польша оказалась в числе тех стран, которые первыми «протянули руку помощи», когда «независимость» Украины оказалась под угрозой Однако поляки, в свою очередь, не выступили с такими же доброжелательными словами, а даже наоборот – высмеяли супругу Зеленского.

По словам комментаторов, Украина не пришла на помощь, когда Польша в этом нуждалась. Президент страны «плюнул полякам в лицо», как написали пользователи сети к записи жены президента.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что Елена Зеленская потратила за день в Нью-Йорке годовой бюджет около двух сотен украинцев. Об этом также рассказала Наталья Жукова. Она является финансовым экспертом и инвестором.